Справжня зима: Карпати заносить снігом, температура у горах впала до -11° (фото)
У горах все ще продовжується зима.
Сьогодні, 10 березня, у Карпатах продовжується справжня зима.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°, вітер південно-західний 8-9 м/с, хмарно", - йдеться у повідомленні.
Можливе підтоплення на Волині
На рiчках басейну Прип'ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй.
Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi. Оголошено жовтий рiвень небезпеки.
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