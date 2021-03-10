Справжня зима: Карпати заносить снігом, температура у горах впала до -11° (фото)

У горах все ще продовжується зима.

Гори засипало снігом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 10 березня, у Карпатах продовжується справжня зима.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°, вітер південно-західний 8-9 м/с, хмарно", - йдеться у повідомленні.

Можливе підтоплення на Волині

На рiчках басейну Прип'ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй.

Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi. Оголошено жовтий рiвень небезпеки.