Протягом дня у Києві очікується мокрий сніг. Комунальники обробили вулиці столиці протиожеледними сумішами.

У Києві протягом вечора й ночі тривала протиожеледна обробка вулиць та дворів спеціальними сумішами. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, дорожники залучили 110 одиниць техніки та 148 працівників у складі 24 бригад з ручного прибирання - обробляли вулиці, вузькі тротуари, сходи, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи, острівці безпеки.

"Працівники комунальної корпорації "Київавтодор" використовують піщано-соляну суміш, сіль, рідкі хлориди, адже на мокрому покритті під час морозу можливе утворення ожеледиці", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зранку керуючі компанії задіяли 10 одиниць техніки та 3,5 тис. працівників, які прибирають та здійснюють протиожеледну обробку дворів і міжквартальних проїздів.

За прогнозом синоптиків, протягом середи у Києві очікується мокрий сніг. У КМДА просять водіїв та пішоходів бути обачними.

Погода у Києві сьогодні

За даними Погода УНІАН, практично весь день в Києві буде похмура погода, небо буде вкрите хмарами, а з обіду і до вечора прогнозується сильний снігопад з переходом в мокрий сніг.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у Києві та області очікується хмарна погода, невеликий сніг, вдень з дощем; на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві повітря прогріється до 0-2° тепла.

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