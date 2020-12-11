Хвилі підібралися до доріг: з’явилися фото й відео з підтопленої курортної Кирилівки

Днями курортне містечко накрило штормом.

Кирилівка шторм - з’явилися фото й відео з підтопленого курорту / mv.org.ua

У Кирилівці Запорізької області негода спричинила масові підтоплення будинків, а морські хвилі продовжують підмивати пляжі.

Фото й відео з’явилися в мережі, повідомляє MV.org.ua.

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Днями курортне містечко накрило штормом. Вода затопила десятки баз відпочинків на Федотовій косі, пишуть журналісти.

Подекуди змило підпірні конструкції.

Автор відео скаржиться, що сильні пориви вітру ледь не віднесли квадрокоптер до лиману.

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