Хвилі підібралися до доріг: з’явилися фото й відео з підтопленої курортної Кирилівки

13:30, 11 грудня 2020
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Днями курортне містечко накрило штормом.

Кирилівка шторм -  з’явилися фото й відео з підтопленого курорту / mv.org.ua
Кирилівка шторм -  з’явилися фото й відео з підтопленого курорту / mv.org.ua

У Кирилівці Запорізької області негода спричинила масові підтоплення будинків, а морські хвилі продовжують підмивати пляжі.

Фото й відео з’явилися в мережі, повідомляє MV.org.ua.

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Днями курортне містечко накрило штормом. Вода затопила десятки баз відпочинків на Федотовій косі, пишуть журналісти.

Подекуди змило підпірні конструкції.

Автор відео скаржиться, що сильні пориви вітру ледь не віднесли квадрокоптер до лиману.  

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Автор: УНІАН

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Теги: штормКирилівка
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