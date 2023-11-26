Водіїв уже попередили, що 27 листопада буде обмежений в'їзд у місто великогабаритного транспорту.

Вдень, 26 листопада та вночі 27 листопада очікується суттєве погіршення погоди до ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки.

Про це йдеться у повідомленні КМВА. Там попередили про:

Сильні снігопади (сніговий покрив очікується до 20-30 см!).

Посилення вітру до 17-22 м/с;

Хуртовини, снігові замети;

На дорогах ожеледиця.

"Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств", - попередили в КМВА.

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Аварійні, комунальні та дорожні служби міста готові до ліквідації наслідків негоди. Напоготові понад 500 машин спеціальної техніки, заготовлено майже 20 тис. тонн солі та понад 50 тис. тонн піску.

"Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах та узбіччях, щоб не заважати спецтехніці", - закликав начальник КМВА Сергій Попко.

27 листопада, в понеділок для уникнення заторів на дорогах та для вільного руху снігоприбиральної техніки буде обмежений в'їзд у місто великогабаритного транспорту.

Щодо освітнього процесу. Школи працюватимуть в змішаному режимі - офлайн та онлайн. Батьки особисто прийматимуть рішення чи залишити дитину вдома на дистанційному навчанні чи відпустити до школи. А дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Крім того, голова Київської ОДА Руслан Кравченко попередив, що на Київську область насувається негода. "У неділю та понеділок обіцяють сильні снігопади. Синоптики прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру... Автовласників також попрошу, за можливості, утриматися від поїздок цими днями", - зазначив він.

Кравченко зазначив, що доручив відповідним службам уже бути напоготові, а усі оперативні служби Київської області переведені в режим цілодобового чергування.

Негода в Україні

Кілька днів тому синоптики попередили, що Україну накриє циклон, який принесе значні ускладнення погодних умов. А сьогодні вранці стало відомо, що трасу Одеса-Рені закрили через хуртовину. Загалом по Одеській області спостерігається ускладнена погода. Циклон вже рухається вглиб території України.

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