В результаті стихії постраждали 7 осіб.

У Греції продовжують вирувати лісові пожежі. Десятки будинків спалені, 7 осіб госпіталізовані з проблемами дихання.

Про це повідомляє REUTERS.

За даними агентства, у вівторок вогонь безконтрольно вирував на північ від Афін, спалюючи будинки. Рятувальники боролися з 81 лісовою пожежею під час найсильнішої хвилі спеки в Греції за більш ніж 30 років.

З настанням ночі понад 500 пожежників за допомогою дев'яти вертольотів, семи літаків та 305 поліцейських в густій рослинності гасили пожежу на нижніх схилах гори Парніта.

"Це важкий день для країни, у нас була 81 лісова пожежа за останні 24 години через екстремальні погодні умови",- цитує агентство заступника міністра цивільного захисту Нікоса Хардаліаса.

Як повідомляється, в останні дні температура понад +40 градусів та вітри роздули лісові пожежі в різних районах Греції. У вівторок в деяких місцях була зафіксована температура понад +46 градусів.

Почалася евакуація

За даними агентства, влада вивезла цінні речі з колишнього Королівського маєтку в Татой, а служба цивільного захисту наказала жителям Олімпійського села покинути свої будинки. Вони могли зупинятися в певних готелях за рахунок держави.

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Сім осіб були доставлені в лікарню з проблемами дихання.

Раніше дітей евакуювали з літнього табору, а жителям наказали покинути свої будинки в передмістях Варимпопі, Адамес і Фракомакедонес, приблизно за 20 кілометрывна північ від центру Афін.

Кінні клуби випускають коней, рятуючись від вогню.

Як повідомляється, в результаті пожежі була пошкоджена енергосистема, що становить серйозну небезпеку для електропостачання в деяких частинах столичного регіону.

Пожежа також порушила роботу поїздів, частина національних автомагістралей перекрита.

Як повідомляв УНІАН раніше, через поширення вогню влада Греції почала евакуацію передмістя Афін Варимбомбі.

Пожежі в Греції: що необхідно знати

28 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що у Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов і Родополи.

Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.

Автор: Катерина Лиманська