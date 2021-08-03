Кулеба доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби українців у зв’язку з небезпекою.

У Греції, яка потерпає від аномальної спеки та лісових пожеж, через поширення вогню влада розпочала евакуацію передмістя Афін Варимбомбі.

Про це повідомляє Katherimini.

"Жителі десятків будинків були евакуйовані на півночі Афін після того, як пожежа в лісових масивах поблизу передмістя Варимбомбі вийшла з-під контролю і розширилася до трьох нових фронтів. Все це відбувається на тлі аномальної спеки", - йдеться у повідомленні.

Спочатку вогонь спалахнув біля колишньої літньої королівської резиденції в Татої опівночі у вівторок, але згодом поширився, через що довелося евакуювати поселення Адамс та закрити ділянку національної магістралі.

Окрім того, влада евакуювала дитячий табір поблизу головної площі Варимбомбі, зеленого передмістя і популярного місця відпочинку для городян.

Управління цивільного захисту Греції закликає людей залишити райони пожежі.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.

За його словами, він доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби наших громадян у зв’язку з небезпекою.

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"Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із дружньою Грецією і готова за потреби надати необхідну допомогу", - написав Кулеба.

Пожежі в Греції: що необхідно знати

28 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов і Родополи.

Служба цивільного захисту розіслала жителям потерпілого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Автори: Надя Пришляк, Тамара Отовська