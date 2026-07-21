Лід в Арктиці почав зникати ще швидше, – дослідження

Вчені з’ясували, що уповільнення танення морського льоду в Арктиці, яке спостерігалося в останні роки, виявилося тимчасовим.

Вчені дійшли висновку, що період відносної стабілізації арктичного морського льоду завершився. Нове дослідження показало, що після кількох років уповільненого скорочення площа льоду знову почала швидко зменшуватися, пише The Guardian.

Раніше фахівці зазначали, що з 2005 по 2024 рік темпи скорочення арктичного льоду значно знизилися. Незважаючи на триваюче глобальне потепління, значного зменшення площі льоду в цей період не спостерігалося. Дослідники пояснювали це природними змінами океанічних течій, які тимчасово стримували процес танення.

Однак аналіз останніх супутникових даних показав, що ця перерва закінчилася. За словами провідного автора дослідження, доктора Дуо Чана з Саутгемптонського університету, те, що на початку 2020-х років виглядало як зупинка танення, насправді виявилося лише короткочасним уповільненням загального довгострокового процесу.

Відео дня

Особливо тривожним виявився період з 2024 по 2025 рік. За цей час площа арктичного морського льоду скоротилася на 5,8 %, що стало найбільшим річним зменшенням зимового льодового покриву за всю історію супутникових спостережень.

Дослідники нагадують, що з 1979 року, коли почалися регулярні супутникові вимірювання, площа арктичного льоду у вересні – у період його сезонного мінімуму – скоротилася приблизно вдвічі.

За словами вчених, зменшення зимового льодового покриву має наслідки далеко за межами Арктики. Морський лід слугує своєрідним бар’єром між відносно теплим океаном і холодною атмосферою. Коли льоду стає менше, в атмосферу надходить більше тепла та вологи, що може змінити циркуляцію повітряних мас, вплинути на формування циклонів та погодні умови в південніших регіонах.

Автори дослідження вважають нові дані ще одним підтвердженням того, що кліматична криза триває. За їхніми словами, короткочасні періоди стабілізації можуть створювати ілюзію поліпшення ситуації, проте довгострокова тенденція залишається незмінною – Арктика продовжує втрачати лід у міру зростання глобальної температури.

Зміна клімату 2026 – прогноз

Цього року Ель-Ніньо може змінити погоду в усьому світі. Вчені попереджають, що це явище може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень.

Очікується, що в Австралії та Південній Америці побільшає посух і лісових пожеж. На сході Африки та в окремих частинах Азії можливі сильні зливи та повені. У США очікуються сильні зимові шторми та повені в південних штатах.

Вас також можуть зацікавити такі новини: