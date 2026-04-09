У Тихому океані формується кліматична аномалія, яку відчує увесь світ, - CNN

Якщо прогноз справдиться, у 2026 та 2027 роках буде побито рекорди максимальних температур у світі.

У Тихому океані формується потужне кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке може суттєво змінити погодні умови по всій планеті вже найближчими місяцями. Як пише CNN, науковці дедалі впевненіше говорять не лише про його швидке настання, а й про можливість того, що воно стане одним із найсильніших за всю історію спостережень.

За словами дослідників, Ель-Ніньйо може почати розвиватися наприкінці літа або на початку осені. Водночас є ознаки того, що це явище може досягти рівня так званого "супер Ель-Ніньйо" – рідкісного і значно потужнішого варіанта. Зазначається, що такі події трапляються нечасто, але мають значно серйозніші наслідки для глобального клімату.

Вчені пояснюють, що Ель-Ніньйо виникає, коли температура поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану перевищує середні показники щонайменше на 0,5°C. Для "супер" версії цей показник має перевищувати 2°C. Деякі сучасні кліматичні моделі вже прогнозують саме такий сценарій розвитку подій.

Наразі під поверхнею океану фіксують великі обсяги аномально теплої води, які переміщуються із західної частини Тихого океану до східної. Це вважають одним із ключових передвісників Ель-Ніньйо. Як зазначають експерти, зміни у температурі океану запускають ланцюгову реакцію в атмосфері, що впливає на розподіл опадів і напрямки вітрів у глобальному масштабі.

Очікується, що вплив Ель-Ніньйо буде відчутним у різних частинах світу по-різному. Зокрема, в Австралії та деяких регіонах Південної Америки зростає ризик посух і лісових пожеж, тоді як у східній Африці та окремих частинах Азії можливі сильні зливи та повені. У США це явище зазвичай приносить інтенсивні зимові шторми та підвищує ризик підтоплень у південних штатах.

Крім того, Ель-Ніньйо може впливати на сезон ураганів в Атлантичному океані. Через посилення вітрового зсуву у верхніх шарах атмосфери формування тропічних штормів може ускладнюватися.

Науковці також наголошують на глобальному ефекті: вивільнення великої кількості тепла з океану в атмосферу прискорює зростання середньої температури на планеті.

"Якщо сформується сильний Ель-Ніньйо і триватиме до зими, майже гарантовано, що 2026, чи 2027 або обидва роки встановлять нові рекорди найвищої температури з початку інструментальних спостережень у XIX столітті", – йдеться у матеріалі.

Попри це, вчені підкреслюють, що наразі зберігається значна невизначеність щодо сили майбутнього явища. Прогнози, зроблені навесні, традиційно менш точні через так званий "весняний бар’єр передбачення".

Як писав УНІАН, площа арктичного морського льоду цього року опустилася до одного з найнижчих рівнів за всю історію зимових спостережень, хоча саме в цей період крига зазвичай активно наростає.

Це може вказувати на те, що глобальне потепління перетворюється на самопідтримувану спіраль: зменшення білого крижаного покриву знижує здатність Землі відбивати сонячне світло, а океани поглинають більше тепла, що прискорює потепління та стимулює ще швидше танення криги.

