Арктичні льодовики зараз тануть удвічі повільніше, ніж в середньому за останні 45 років.

Танення льодовиків, особливо в Арктиці, стало одним з найтривожніших проявів глобального потепління. Однак останнім часом вчені фіксують сповільнення темпів танення, пише The Washington Post.

За словами вчених, в останні роки арктичний морський лід скорочувався щонайменше вдвічі повільнішими темпами, ніж загалом від початку спостережень, які ведуться із 1979 року. На думку вчених, це не довгострокова тенденція, а лише прояв циклічності кліматичних процесів.

Марк Інгленд, провідний автор дослідження, яке змоделювало ситуацію з арктичними льодовиками, вважає, що в останні роки природні цикли планети склалися так, що сукупно посприяли створенню прохолодніших вод навколо Арктики. "Це не якась рідкісна подія. Це те, чого слід очікувати в процесі розвитку кліматичної системи", – сказав Інгленд.

Відео дня

Команда дослідників вважає, що поточне уповільнення темпів танення льодовиків триватиме ще п'ять років (ймовірність 50%) або 10 років (ймовірність 25%).

Вчені наголошують, що це не слід сприймати як розворот загальної тенденції до глобального потепління. Численні показники свідчать, що планета продовжує нагріватися. Якби цього не було, то арктичні льодовики почали б збільшувати масу, а не просто сповільнили темпи танення.

"Якщо подивитися на глобальні температури, вони точно не сповільнюються. Зараз дебати стосуються того, чи вони не прискорюються", – сказав Інгленд.

Глобальне потепління: останні новини

Як писав УНІАН, один із найбільших в Італії льодовик Вентіна скоротився настільки, що геологи більше не можуть проводити на ньому вимірювання методами, які використовували останні 130 років.

Також ми розповідали, що літня спека з роками стає звичним явищем навіть для Скандинавії. Цього року у Фінляндії температура вище +30 градусів спостерігалася протягом 22 днів. А у Швеції протягом 10 діб фіксували так звані "тропічні ночі" – коли температура повітря не опускалася нижче +20 градусів.

Вас також можуть зацікавити новини: