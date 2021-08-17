Комунальники ліквідовують наслідки, а в міській раді підраховують збитки.

У Львові внаслідок ранкової негоди повалені майже 30 дерев, пошкоджені автомобілі та атракціони у парку.

Як повідомили у Департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, станом на 09:00 у місті виявлено 27 повалених дерев – з них дев’ять по місту і 18 у парках.

Також поламано 15 гілок дерев, деякі з них впали на автомобілі.

Крім того, було тимчасове підтоплення перехрестя вулиць Ряшівська – Городоцька.

У парках рятувальники виявили 18 повалених дерев. Зокрема, у парках Івана Павла ІІ, Скнилівському і Стрийському повалено по три дерева. У парках Піскові озера, Високий замок, Личаківський і Левандівський повалено по два, у парку Левандівське озеро – одне дерево.

За інформацією очевидців, одне дерево впало на атракціони у Парку культури.

У мерії наголосили, що повалених дерев може бути значно більше. До того ж сьогодні у Львові синоптики і надалі прогнозують негоду – грози, град та шквали до 22 м/с.

Щодо області, то тут, за інформацією Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, внаслідок буревію без світла залишилися жителі 191 населеного пункту.

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні на заході України очікуються грози та шквали.

"17 серпня вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

У Рівному та Рівненській області в найближчу годину зі збереженням до кінця доби очікуються шквали 25-28 м/с. Через це оголошено IІ рівень небезпечності, помаранчевий. Про це повідомляє Рівненський обласний центр з гідрометеорології. Така ж погода, за даними Укргідрометцентру, очікується й на Львівщині.

Автори: Катерина Лиманська, Мирослава Бзікадзе