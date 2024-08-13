Антициклон забезпечив малохмарну погоду без опадів.

У ніч на вівторок, 13 серпня, у низці регіонів України можна було спостерігати північне сяйво. Мережу облетіли фотографії цього явища.

Як повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, люди бачили у небі пурпурове світло у поєднанні з метеорним потоком Персеїди. Це явище не є характерним для наших широт - зазвичай його можна спостерігати у полярних широтах 90-70°, Україна ж перебуває на широті 52-44°.

"Можливість милуватися цим явищем була завдяки антициклону, що зумовлював малохмарну погоду без опадів. Схожа синоптична ситуація протримається ще до кінця робочого тижня", - йдеться на сторінці гідрометцентру в соціальній мережі Facebook. Відео дня

Сумський обласний центр з гідрометеорології публікує фотографії, зроблені Анастасією Братухою в Конотопі в період з 00:13 до 00:40.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про початок сильної магнітної бурі, яка має вщухнити лише десь за два дні.

Нагадаємо, що у липні в небі Україні також помічали незвичайне сяйво блакитного кольору. Виявилося, що того дня Європейське космічне агентство запустило нову ракету-носій важкого класу Ariane 6, проліт якої й побачили деякі українців.

Вас також можуть зацікавити новини: