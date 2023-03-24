Сьогодні вранці, 24 березня, на Землі зафіксували потужну магнітну бурю. Про це повідомляє Головний центр специального контролю (ГСЦК).
"Засобами ГЦСК на ранок 24 березня зафіксована жорстка геомагнітна буря класу G4", - йдетья у повідомленні.
Як пояснили фахівці, ця буря є продовженням серії геомагнітних бур, що почалися 23 березня у наслідок викиду корональної маси Сонця 20 березня.
Наразі, за даними ГСЦК, поточний рівень знизився до G2.
Магнітні бурі в березні 2023 - прогноз
Як повідомляв УНІАН, до кінця березня очікується дві магнітні бурі. Зокрема, найближча магнітна буря прогнозується з п'ятниці по неділю 24-26 березня. Буря 24 і 25 числа буде середньою за потужністю, а 26 березня магнітна буря ослабне.
Наступна і остання в березні магнітна буря прогнозується 30 та 31 березня. За прогнозами, вона буде слабкою за потужністю.
Як захиститися від впливу магнітних бур - корисні поради
- Їжте більше сезонних овочів та зелені.
- Пийте більше води.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Займайтеся фізкультурою та зробіть зарядку.
- Регулярно провітрюйте кімнату.
- Приймайте контрастний душ перед сном.
- Спіть щонайменше 7 годин на добу.