Сьогодні зранку зафіксували геомагнітну бурю класу G4.

Сьогодні вранці, 24 березня, на Землі зафіксували потужну магнітну бурю. Про це повідомляє Головний центр специального контролю (ГСЦК).

"Засобами ГЦСК на ранок 24 березня зафіксована жорстка геомагнітна буря класу G4", - йдетья у повідомленні.

Як пояснили фахівці, ця буря є продовженням серії геомагнітних бур, що почалися 23 березня у наслідок викиду корональної маси Сонця 20 березня.

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Наразі, за даними ГСЦК, поточний рівень знизився до G2.

Магнітні бурі в березні 2023 - прогноз

Як повідомляв УНІАН, до кінця березня очікується дві магнітні бурі. Зокрема, найближча магнітна буря прогнозується з п'ятниці по неділю 24-26 березня. Буря 24 і 25 числа буде середньою за потужністю, а 26 березня магнітна буря ослабне.

Наступна і остання в березні магнітна буря прогнозується 30 та 31 березня. За прогнозами, вона буде слабкою за потужністю.

Як захиститися від впливу магнітних бур - корисні поради

Їжте більше сезонних овочів та зелені.

Пийте більше води.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Займайтеся фізкультурою та зробіть зарядку.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Приймайте контрастний душ перед сном.

Спіть щонайменше 7 годин на добу.

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