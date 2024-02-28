Лісова пожежа загрожує містам Техасу і змушує жителів евакуюватися.

Неконтрольована лісова поже жа в Техасі збільшилася більш ніж удвічі. Вогонь загрожує містам, оголошено евакуацію населення. Про це повідомляє СNN.

За даними Техаської лісової служби, пожежа в Коптильні-Крік - найбільша лісова пожежа в регіоні. З моменту загоряння в понеділок удень вогонь уже поширився на площу в 200 000 акрів (понад 80 тис. гектарів - УНІАН).

Пожежа, спричинена поривчастим вітром і підігріта сухими, не по сезону теплими погодними умовами, рухається неймовірно швидко. Наразі рятувальникам не вдалося її локалізувати.

Як повідомляється, евакуацію було оголошено в кількох округах, оскільки вогонь вторгся в населені райони.

Тим часом синоптики прогнозують, що сильний холодний фронт пройде через цей район і призведе до зміни напрямку вітру. Це може призвести до поширення пожежі в нових напрямках.

На початку лютого від неконтрольованого вогню постраждали кілька районів Чилі. Тоді вогонь знищив не лише домівки місцевих жителів, а й відомий ботанічний сад, заснований 1931 року.

Жертвами вогню стали понад 110 осіб, ще щонайменше 1600 людей залишилися без даху над головою.

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