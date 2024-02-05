Влада попереджає, що кількість жертв може зрости, адже рятувальники продовжують шукати людей у зруйнованих будинках.

Щонайменше 112 людей загинули внаслідок масштабних лісових пожеж, що вирують у Чилі. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що щонайменше 1600 людей залишилися без даху над головою через стихію, яка вирує в центральному регіоні південноамериканської країни.

Пожежі, зокрема, охопили околиці прибережного міста Вінья-дель-Мар, розташованого у 122 км на захід від столиці Сантьяго. Кілька районів на східній околиці міста вже зруйновані, а 200 людей вважаються зниклими безвісти. Вогонь також знищив відомий ботанічний сад, заснований у 1931 році.

Напередодні президент Чилі Габріель Борік відвідав Кільпе - місто, розташоване на сході від Вінья-дель-Мар. Він попередив, що країну чекає "трагедія дуже великого масштабу". Борич, оголосив дводенну національну жалобу і попередив, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники шукатимуть людей у зруйнованих будинках.

У свою чергу Родріго Мундака, губернатор регіону Вальпараїсо, де розташовані Вінья-дель-Мар та інші постраждалі міста, заявив, що деякі з пожеж могли бути спричинені навмисно.

"Ці пожежі почалися в чотирьох точках, які спалахнули одночасно. Як органи влади, ми повинні будемо жорстко працювати, щоб знайти відповідальних", - сказав чиновник.

Зазначається, що пожежі навколо Вінья-дель-Мар виникли у важкодоступних гірських районах, але перемістилися в густонаселені околиці міста, незважаючи на спроби чилійської влади уповільнити прогресування полум'я.

"Зараз країна перебуває у владі спеки з температурою 30° і сильним вітром, що посилює лісові пожежі", - пише видання.

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Землетрус спричинив значні руйнування. Численні фото та відео з Марокко демонстрували, що шпиталі були переповнені, лікарняні ліжка виставляли просто на вулиці.

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