На Канарських островах продовжує вивергатися потужний вулкан Кумбре В'єха.
Через це понад 6000 осіб змушені були евакуюватися, повідомляє The Watchers.
Вулкан продовжує викидати стовп диму і лави. Шлейф від нього піднявся в небо на висоту 4,2 кілометра.
За даними видання, в результаті виверження зруйновано вже понад 320 будівель.
Виверження вулкана на Канарах: що відомо
У неділю, 19 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.
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В результаті виверження на Канарських островах були знищені сотні будинків, а тисячі жителів острова Пальма евакуйовані.
За даними Volcano Discovery, лавові потоки вже перетнули одне з шосе, що ускладнює проїзд транспортних засобів. Аеропорт Ла-Пальма також був закритий в перші години після виверження, оскільки шлейфи попелу зменшували видимість, але пізніше відновив свою роботу.
За словами вулканолога з іспанського географічного інституту Ставроса Мелетлідіса, виверження "відкрило" п'ять тріщин на схилі гори. Він зазначив, що не знає, як довго триватиме виверження.