Тисячі людей змушені були евакуюватися через виверження вулкана Кумбре В'єха.

На Канарських островах продовжує вивергатися потужний вулкан Кумбре В'єха.

Через це понад 6000 осіб змушені були евакуюватися, повідомляє The Watchers.

Вулкан продовжує викидати стовп диму і лави. Шлейф від нього піднявся в небо на висоту 4,2 кілометра.

За даними видання, в результаті виверження зруйновано вже понад 320 будівель.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

У неділю, 19 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.

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В результаті виверження на Канарських островах були знищені сотні будинків, а тисячі жителів острова Пальма евакуйовані.

За даними Volcano Discovery, лавові потоки вже перетнули одне з шосе, що ускладнює проїзд транспортних засобів. Аеропорт Ла-Пальма також був закритий в перші години після виверження, оскільки шлейфи попелу зменшували видимість, але пізніше відновив свою роботу.

За словами вулканолога з іспанського географічного інституту Ставроса Мелетлідіса, виверження "відкрило" п'ять тріщин на схилі гори. Він зазначив, що не знає, як довго триватиме виверження.

Автор: Катерина Лиманська