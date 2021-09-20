Інформації про жертви не надходило, почалася евакуація населення.

На Канарських островах, де напередодні почав вивергатися вулкан Кумбре-В'єха, лава вже дісталася житлових будинків.

Про це повідомляє BBC.

За даними агентства, через виверження вже було евакуйовано 5 тисяч осіб. На острів Ла-Пальма вже прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. За його словами, влада уважно стежить за пожежами, які можуть початися через лаву.

Як повідомляється, на допомогу була направлена військова і цивільна гвардія.

Читайте такожНа Канарських островах почалося виверження вулкана (фоторепортаж, відео)

"Шум, що виходить від вулкана, звучить так, ніби злітають двадцять винищувачів. Це дуже голосно, це приголомшливо", - поділився місцевий гід.

За даними Volcano Discovery, лавові потоки вже перетнули одне з шосе, що ускладнює проїзд транспортних засобів. Аеропорт Ла-Пальма також був закритий в перші години після виверження, оскільки шлейфи попелу зменшували видимість, але пізніше відновив свою роботу.

Як повідомляв УНІАН раніше, на островах за останній тиждень було зафіксовано тисячі дрібних землетрусів, найпотужніше - силою 4,2 за шкалою Ріхтера. При цьому, глибина землетрусів піднімається - перші спостерігалися на 20 кілометрах під поверхнею, а останні були розташовані на глибині 6 і 8 кілометрів.

За словами вулканолога з іспанського географічного інституту Ставроса Мелетлідіса, виверження "відкрило" п'ять тріщин на схилі гори. Він зазначив, що не знає, як довго триватиме виверження.

Вулкан Кумбре-В'єха: що відомо

Вулкан Кумбре-В'єха вважається одним з найактивніших на Канарських островах. В останній раз він прокидався в 1971 році. Тоді загинула одна людина, що фотографувала потоки лави.

За даними іспанського Національного географічного інституту, перше виверження вулкана на пальмі відбулося в 1430 році.

Вулкан розташований на півдні острова Ла-Пальма, на якому проживає близько 80000 осіб.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська