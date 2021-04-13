Місцеві жителі намагаються не виходити на вулицю.

На Карибських островах триває виверження стародавнього вулкана Суфрієра. Поки не зареєстровано жодного смертельного випадку, але приблизно третина острова закрита для відвідування. Повітряний простір також залишається закритим, в деяких населених пунктах виникають перебої з електропостачанням і водопостачанням.

Про це повідомляє Reuters.

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Кілька жителів поділилися, що уникають виходити на вулицю, оскільки попіл перетворюється під дощем на щось схоже на цемент, що ускладнює ходьбу або водіння.

"У нас багато попелу, і іноді важко дихати, - розповідає 19-річна Арія Скотт, студентка. - Я не виходжу на вулицю, тому що не хочу ризикувати".

На сьогоднішній день найпотужніший вибух на вулкані стався в понеділок близько 04:00 за місцевим часом. Ерусцилла Джозеф, директор Центру сейсмічних досліджень університету Вест-Індії, попередив, що виверження може викликати селі, оскільки попіл потрапить у річки.

"Ми очікуємо, що найближчими днями або тижнями відбудеться більше вибухів", - говорить вона.

Помічник вчителя початкової школи Клеа Вестфілд, 20 років, розповіла, що її сім'я долала перебої у водопостачанні, тому що заздалегідь заготовила запаси води. Але запаси їжі вже закінчуються після того, як місцеві жителі у нападі паніки спустошили полиці місцевих супермаркетів.

Довідка УНІАН. Суфрієр - один з найбільш стародавніх вулканів у Вест-Індії. Його вік налічує близько 60 млн років. Він розташований у північній частині острова Сент-Вінсент, який знаходиться в Карибському морі. За нашу еру він вивергався як мінімум 160 разів. Виверження призводили до значного збитку, особливо у сільському господарстві, і послугували однією з причин переорієнтації економіки з сільського господарства, як основної галузі, на туристичну сферу.

Виверження Суфрієра у 2021 році

На карибському острові Сент-Вінсент відбулися два виверження активного вулкана Суфрієр.

Вертикальний стовп попелу простягнувся на 4 км вгору. Влада припускає, що виверження може тривати "протягом декількох днів, а можливо тижнів".

Востаннє вулкан Суфрієр вивергався в 1979 році. Однак тоді він заподіяв більше шкоди. Цього ж разу місцева влада подбала про завчасну евакуацію жителів з довколишніх районів.

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Переклад: Олена Пилипчак