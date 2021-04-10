Востаннє вулкан Суфрієр вивергався у 1979 році. Однак тоді він заподіяв більше шкоди.

На карибському острові Сент-Вінсент відбулися два виверження активного вулкана Суфрієр.

Про це у Twitter повідомила національна служба з надзвичайних ситуацій країни NEMO.

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Вертикальний стовп попелу простягнувся на 4 км вверх. Влада припускає, що виверження може продовжуватися «протягом кількох днів, а, можливо, тижнів».

Востаннє вулкан Суфрієр вивергався у 1979 році. Однак тоді він заподіяв більше шкоди. Цього ж разу місцева влада подбала про завчасну евакуацію мешканців з прилеглих районів.

A beautiful disaster

📷: IG: jheronc pic.twitter.com/YXHAztzelQ — Saint Vincent & the Grenadines (@VisitSVG) April 10, 2021

The majesty that is #LaSoufrière is awake in all her terrifying glory. https://t.co/2rnbZg1baMpic.twitter.com/ZBYgS6mHcT — Heidi Badenock 🇻🇨 (@heidibadenock) April 9, 2021

За оцінками National Geographic, острів наразі перебуває у небезпечній фазі виверження. Від 20 до 30 тисяч людей змушені були покинути домівки на човнах і автобусах.

Минулого разу виверження цього вулкану забрало життя тисяч остров’ян.

Суфрієр є наймолодшим вулканом Сент-Вінсента – частини архіпелагу з 32 островів і рифів Карибського моря. Його виверження відомі вибухонебезпечністю та смертоносністю.

Раніше, вранці 9 квітня, на вершині гори стався перший великий вибух. Другий відбувся за кілька годин потому.

Евакуація мешканців продовжується. Ще 10 тисяч людей перебувають в «помаранчевій» зоні на південь від епіцентру.

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Автор: Яна Ставська