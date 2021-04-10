На карибському острові Сент-Вінсент відбулися два виверження активного вулкана Суфрієр.
Про це у Twitter повідомила національна служба з надзвичайних ситуацій країни NEMO.
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Вертикальний стовп попелу простягнувся на 4 км вверх. Влада припускає, що виверження може продовжуватися «протягом кількох днів, а, можливо, тижнів».
Востаннє вулкан Суфрієр вивергався у 1979 році. Однак тоді він заподіяв більше шкоди. Цього ж разу місцева влада подбала про завчасну евакуацію мешканців з прилеглих районів.
A beautiful disaster— Saint Vincent & the Grenadines (@VisitSVG) April 10, 2021
📷: IG: jheronc pic.twitter.com/YXHAztzelQ
This is so beautiful I can’t stop taking pictures. #SvgEruption2021pic.twitter.com/K0oDkWtniw— 𝚂𝚘𝚕𝚊𝚗𝚐𝚎. (@majeStiC25_) April 9, 2021
The majesty that is #LaSoufrière is awake in all her terrifying glory. https://t.co/2rnbZg1baMpic.twitter.com/ZBYgS6mHcT— Heidi Badenock 🇻🇨 (@heidibadenock) April 9, 2021
За оцінками National Geographic, острів наразі перебуває у небезпечній фазі виверження. Від 20 до 30 тисяч людей змушені були покинути домівки на човнах і автобусах.
Минулого разу виверження цього вулкану забрало життя тисяч остров’ян.
Суфрієр є наймолодшим вулканом Сент-Вінсента – частини архіпелагу з 32 островів і рифів Карибського моря. Його виверження відомі вибухонебезпечністю та смертоносністю.
Раніше, вранці 9 квітня, на вершині гори стався перший великий вибух. Другий відбувся за кілька годин потому.
Евакуація мешканців продовжується. Ще 10 тисяч людей перебувають в «помаранчевій» зоні на південь від епіцентру.
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