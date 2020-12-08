Квітучий сад посеред грудня: на Миколаївщині зацвіли яблуні (відео)

Зимове цвітіння яблунь спровокував стрес.

На Миколаївщині квітнуть яблуні: ілюстрація / фото УНІАН

У Миколаївській області зацвіли яблуні. На кадрах самовидців — з десяток молодих дерев, уквітчаних білими квітами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Фахівці переконані: таке зимове цвітіння яблунь спровокував стрес. Рік був посушливим, а восени полили рясні дощі. І чимало рослин тепер поводяться аномально. У листопаді плодоносила малина і квітнув бузок, а тепер прийшла черга яблунь.

Найспекотніший листопад за 40 років

Минулий місяць був найспекотнішим листопадом для світу за всю історію спостережень, в Європі спостерігався другий поспіль найспекотніший місяць.

Зокрема, аналіз температури поверхні і повітря показав, що листопад цього року був на 0,77°C теплішим, ніж в середньому за 30 років 1981-2010 років – і на 0,13°C вище попереднього рекорду 2016 і 2019 років.