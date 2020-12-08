Квітучий сад посеред грудня: на Миколаївщині зацвіли яблуні (відео)
Зимове цвітіння яблунь спровокував стрес.
У Миколаївській області зацвіли яблуні. На кадрах самовидців — з десяток молодих дерев, уквітчаних білими квітами.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Різкого похолодання в Україні не буде: синоптик дав прогноз до середини грудня
Фахівці переконані: таке зимове цвітіння яблунь спровокував стрес. Рік був посушливим, а восени полили рясні дощі. І чимало рослин тепер поводяться аномально. У листопаді плодоносила малина і квітнув бузок, а тепер прийшла черга яблунь.
Найспекотніший листопад за 40 років
Минулий місяць був найспекотнішим листопадом для світу за всю історію спостережень, в Європі спостерігався другий поспіль найспекотніший місяць.
Зокрема, аналіз температури поверхні і повітря показав, що листопад цього року був на 0,77°C теплішим, ніж в середньому за 30 років 1981-2010 років – і на 0,13°C вище попереднього рекорду 2016 і 2019 років.
- Вінниця-3°... -6°
- Дніпро-1°... -5°
- Донецьк-2°... -6°
- Житомир-3°... -7°
- Запоріжжя-1°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -4°
- Київ-4°... -8°
- Кропивницький-2°... -6°
- Луганськ-2°... -10°
- Луцьк-2°... -4°
- Львів-2°... -3°
- Миколаїв-1°... -4°
- Одеса-1°... -3°
- Полтава-2°... -6°
- Рівне-3°... -5°
- Сімферополь+5°... +2°
- Суми-2°... -8°
- Тернопіль-3°... -5°
- Харків-2°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницький-2°... -5°
- Черкаси-2°... -4°
- Чернігів-5°... -7°
- Чернівці-2°... -4°