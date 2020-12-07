Листопад став найспекотнішим у світі за останні 40 років
Температури нижче середніх були лише в деяких частинах Азії, Північної Африки, Канади, Гренландії, а також Західної Антарктики.
Минулий місяць був найспекотнішим листопадом для світу за всю історію спостережень, в Європі спостерігався другий поспіль найспекотніший місяць.
Цьогорічна осінь у Києві стала найтеплішою за 140 років спостереженьПро це повідомляє Українська правда з посиланням на Службу зі зміни клімату за програмою Євросоюзу "Коперник".
Зокрема, аналіз температури поверхні і повітря показав, що листопад цього року був на 0,77°C теплішим, ніж в середньому за 30 років 1981-2010 років – і на 0,13°C вище попереднього рекорду 2016 і 2019 років.
Температури нижче середніх були лише в деяких частинах Азії, Північної Африки, Канади, Гренландії, а також Західної Антарктики.
У той же час, в Арктиці і на більшій частині Сибіру минулого місяця температури були значно вищі, ніж зазвичай, і вищі, ніж в середньому в США, Південній Америці, Південній частині Африки, Східній Антарктиді і більшій частині Австралії.
Аномальні температури на Землі
У Службі "Коперник" вважають, що 2020 рік може виявитися по теплоті на рівні 2016 року, поточного рекордсмена.
Минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2020 рік буде одним з трьох найспекотніших з коли-небудь зареєстрованих.
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