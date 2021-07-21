У Миколаївській області розігралася справжня стихія.
Рятувальникам Головного управління ДСНС України в Миколаївській області довелося ліквідувати наслідки негоди в Первомайському та Вознесенському районах.
Як і попереджали синоптики, на півночі області "накрив" циклон. Через сильні пориви вітру і зливи падали дерева і гілки, які перекрили автодорогу Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" в декількох місцях, а також кілька трас.
А в місті Южноукраїнськ випав град розміром з куряче яйце.
Штормове попередження в Україні
Як повідомляв УНІАН, в Україні через несприятливі погодні умови оголосили штормове попередження.
За інформацією Укргідрометцентру, 21 липня грози, вранці та вдень у північних та центральних областях значні дощі, у південних областях місцями град.
Також вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с.через це оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
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