Аномально величезні градини помітили в місті Южноукраїнськ.

У Миколаївській області розігралася справжня стихія.

Рятувальникам Головного управління ДСНС України в Миколаївській області довелося ліквідувати наслідки негоди в Первомайському та Вознесенському районах.

Як і попереджали синоптики, на півночі області "накрив" циклон. Через сильні пориви вітру і зливи падали дерева і гілки, які перекрили автодорогу Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" в декількох місцях, а також кілька трас.

А в місті Южноукраїнськ випав град розміром з куряче яйце.

Штормове попередження в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні через несприятливі погодні умови оголосили штормове попередження.

За інформацією Укргідрометцентру, 21 липня грози, вранці та вдень у північних та центральних областях значні дощі, у південних областях місцями град.

Також вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с.через це оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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Автор: Катерина Лиманська