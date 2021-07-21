До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Без електропостачання залишились:

У Полтавській області - 194 населених пункти

Кіровоградській – 158

Черкаській – 157

Київській – 121

Дніпропетровській – 38

Хмельницькій – 37

Одеській – 32

Сумській – 28

Миколаївській – 24

Чернігівській – 19

Чернівецькій – 15

Вінницькій – 14

Запорізькій – 1

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Негода на Закарпатті

У Рахівському районі Закарпатської області несподівано затопило кілька сіл: там підтоплені будинки, розмиті дороги і знищені врожаї.

Як йдеться у сюжеті ТСН, найбільше води прийшло в село Великий Бичків. Рясна злива там почалася напередодні після обіду і не вщухала годину. Після того дощова вода з гір хлинула на городи та подвір'я людей. Вона перетворила вулиці села на стрімкі потоки.

Як повідомляється, подекуди вода сягала до пояса і на такому рівні трималася кілька годин. Також підтоплені господарства в селі Ясіня та Верхнє Водяне. Там працюють рятувальники, а місцева влада підраховує збитки.

Негода на Хмельниччині

За даними ДСНС, упродовж 20-21 липня, у зв’язку з ускладненням погодних умов, рятувальники Хмельниччини п’ять разів виїжджали на прибирання повалених негодою дерев.

Негода на Миколаївщині

20 липня рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовували наслідки негоди у Первомайському та Вознесенському районах.

Як і попереджали синоптики, північ області 'накрив" циклон. Через сильні пориви вітру та зливу сталось падіння дерев та гілок, які перекрили автошлях Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" у декількох місцях, а також кілька трас. Рятувальники розпиляли гілки та стовбури, та забезпечили подальший рух транспортних засобів. Загалом було прибрано 14 дерев.

Негода на Кіровоградщині

20 липня на території області та Кропивницького спостерігалося погіршення погодних умов у вигляді дощу, місцями сильного, граду та шквалу 15-20 м/с.

Як повідомляв Погода УНІАН, вулиці Кропивницького буквально попливли після потужної зливи, що накрила місто. Авто вимушені їхати "по коліно" в воді, а на городах град побив помідори. У багатьох місцях сильний вітер, що супроводжував зливу, повалив дерева.

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Автори: Катерина Лиманська, Вікторія Токарєва