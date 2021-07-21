В Україні вирувала негода / фото ДСНС України

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Без електропостачання залишились:

  • У Полтавській області - 194 населених пункти
  • Кіровоградській – 158
  • Черкаській – 157
  • Київській – 121
  • Дніпропетровській – 38
  • Хмельницькій – 37
  • Одеській – 32
  • Сумській – 28
  • Миколаївській – 24
  • Чернігівській – 19
  • Чернівецькій – 15
  • Вінницькій – 14
  • Запорізькій – 1

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Негода на Закарпатті

У Рахівському районі Закарпатської області несподівано затопило кілька сіл: там підтоплені будинки, розмиті дороги і знищені врожаї.

Як йдеться у сюжеті ТСН, найбільше води прийшло в село Великий Бичків. Рясна злива там почалася напередодні після обіду і не вщухала годину. Після того дощова вода з гір хлинула на городи та подвір'я людей. Вона перетворила вулиці села на стрімкі потоки.

Як повідомляється, подекуди вода сягала до пояса і на такому рівні трималася кілька годин. Також підтоплені господарства в селі Ясіня та Верхнє Водяне. Там працюють рятувальники, а місцева влада підраховує збитки.

Негода на Хмельниччині

За даними ДСНС, упродовж 20-21 липня, у зв’язку з ускладненням погодних умов, рятувальники Хмельниччини п’ять разів виїжджали на прибирання повалених негодою дерев.

Негода на Миколаївщині

20 липня рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовували наслідки негоди у Первомайському та Вознесенському районах.

Як і попереджали синоптики, північ області 'накрив" циклон. Через сильні пориви вітру та зливу сталось падіння дерев та гілок, які перекрили автошлях Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" у декількох місцях, а також кілька трас. Рятувальники розпиляли гілки та стовбури, та забезпечили подальший рух транспортних засобів. Загалом було прибрано 14 дерев.

Україною пройшлася негода / фото ДСНС

Негода на Кіровоградщині

20 липня на території області та Кропивницького спостерігалося погіршення погодних умов у вигляді дощу, місцями сильного, граду та шквалу 15-20 м/с.

Як повідомляв Погода УНІАН, вулиці Кропивницького буквально попливли після потужної зливи, що накрила місто. Авто вимушені їхати "по коліно" в воді, а на городах град побив помідори. У багатьох місцях сильний вітер, що супроводжував зливу, повалив дерева.

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Автори: Катерина Лиманська, Вікторія Токарєва