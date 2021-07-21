Рух вулицями міста ускладнений через повалені дерева та затоплені ділянки.

Вулиці Кропивницького буквально попливли після потужної зливи, що накрила місто.

За даними місцевого видання "Утренний город", увечері в місті настала довгоочікувана прохолода, разом з тим гроза і град принесли містянам незручності.

Авто вимушені їхати "по коліно" в воді, а на городах град побив помідори. У багатьох місцях сильний вітер, що супроводжував зливу, повалив дерева.

За даними Патрульної поліції Кіровоградскьої області, у зв’язку з негодою на деяких дорогах Кропивницького обмежено дорожній рух.

Рух у Кропивницькому ускладнено на таких ділянках:

на вулиці Жадова високий рівень води - проїзд ускладнено;

вулиця Вокзальна, так звана "перша арка": високий рівень води - проїзд обмежено;

на відрізку шляху "село Первозванівка-селище Гірниче" впало дерево та перегородило дорогу - проїзд обмежено;

перехрестя вулиць Кропивницького та Преображенської: внаслідок негоди на проїзну частину впало дерево - проїзд обмежено;

перехрестя вулиць Садової та Паризької Комуни: впало дерево на проїзну частину, на дорозі обірвані електродроти - проїзд обмежено;

біля будинку №109 на Бобринецькому шляху впало дерево на проїзну частину - проїзд обмежено;

біля будинку №48 на вулиці Пушкіна течія вимила на дорогу бетонну плиту - рух ускладнено;

на вулиці Великій Пермській неподалік адміністративної будівлі впало дерево на проїзну частину.

Злива у Києві: деталі

У понеділок, 19 липня, на Київ налетіла потужна злива з грозою. Негода супроводжувалася сильним вітром, який хилив навіть великі дерева.

Через затоплення касових залів були тимчасово закриті станції метро "Берестейська" і "Академмістечко". Пізніше роботу станцій відновили.

Міський пасажирський транспорт курсував без дотримання графіка руху.

Через зливу в Києві на дорогах провалився асфальт: рух транспорту на кількох ділянках було перекрито або ускладнено.

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Автор: Катерина Лиманська