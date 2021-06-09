Господар відмовився залишати будинок і відкрив вогонь.

Житель російського Сочі розстріляв двох державних приставів, які приїхали виконати рішення суду і виселити мешканців з будівель, визнаних самобудом - їх мали знести.

Через вогнепальні поранення держслужбовці померли на місці, пише РБК з посиланням на Слідчий комітет РФ. Ще одному потерпілому чоловікові, який також потрапив під вогонь, надали медичну допомогу.

За даними слідства, вдень 9 червня в Адлерському районі двоє судових приставів-виконавців прибули на вулицю Просвєщєнія для виконання рішення суду про знесення незаконних будівель.

60-річний господар будівель вимагав покинути його територію, після чого щонайменше три рази вистрілив з мисливської рушниці у приставів, а також у чоловіка, залученого до знесення.

Читайте такожУ Росії колишній співробітник МВС відкрив вогонь по перехожих (відео)Підозрюваного затримали. Кримінальну справу порушено за ст. 295 КК РФ (посягання на життя осіб, які здійснюють правосуддя) і ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб).

За інформацією "Інтерфаксу", пристави прибули в будинок до Вартана Кочіяна для виконання судового рішення про знесення самобуду. Однак чоловік відмовився пустити їх всередину, так само як і покинути будинок.

У прес-службі адміністрації Сочі повідомили, що у 2019 році було подано позовну заяву про визнання будови капітального будівництва, розташованого на земельній ділянці в Адлерському районі на вулиці Просвєщєнія, ділянка 81/2, самовільними будівлями.

"Це одноповерхові будівлі барачного типу, розташовані в першій санітарній зоні. 17 жовтня 2020 року рішенням Адлерського районного суду позовну заяву адміністрації Сочі задоволено. Ухвалою Краснодарського крайового суду рішення Адлерського районного суду залишено без змін", - розповіли у прес-службі.

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Автор: Катерина Комолова