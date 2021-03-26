Алабамою пронеслися декілька потужних торнадо, є жертви (фоторепортаж, відео)
Буревій встиг накоїти чималого лиха в регіоні.
Сьогодні, 26 березня, кілька потужних торнадо пронеслися американським штатом Алабама.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Жертвами стихії вже стали щонайменше 5 осіб. Точну кількість постраждалих іще рахують. Американці зафільмували вихори на телефони та відеореєстратори. Буревій встиг накоїти чималого лиха в регіоні. По собі лишив сотні потрощених помешкань й дерев.
Окрім того, через торнадо пообривалися лінії електропередач і близько 20000 осель залишилися без світла. Надзвичайники попереджають: стихія може повернутись.
Сезон торнадо у США
Сезон торнадо почався у США 18 березня. Напередодні стихія лютувала в Алабамі та Техасі. Без електрики залишились майже 70000 будинків.
Пошкоджені сотні будівель, поламані дерева, заблоковані кілька автомобільних трас. Через негоду у цих штатах тимчасово призупинили вакцинацію і перевели школярів на дистанційне навчання.
Американська метеослужба випустила 50 попереджень про небезпеку торнадо у найближчі два дні.
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