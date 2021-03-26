Алабамою пронеслися декілька потужних торнадо, є жертви (фоторепортаж, відео)

13:05, 26 березня 2021
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Буревій встиг накоїти чималого лиха в регіоні.

Сьогодні, 26 березня, кілька потужних торнадо пронеслися американським штатом Алабама.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Жертвами стихії вже стали щонайменше 5 осіб. Точну кількість постраждалих іще рахують. Американці зафільмували вихори на телефони та відеореєстратори. Буревій встиг накоїти чималого лиха в регіоні. По собі лишив сотні потрощених помешкань й дерев.

Окрім того, через торнадо пообривалися лінії електропередач і близько 20000 осель залишилися без світла. Надзвичайники попереджають: стихія може повернутись.

Сезон торнадо у США

Сезон торнадо почався у США 18 березня. Напередодні стихія лютувала в Алабамі та Техасі. Без електрики залишились майже 70000 будинків.

Пошкоджені сотні будівель, поламані дерева, заблоковані кілька автомобільних трас. Через негоду у цих штатах тимчасово призупинили вакцинацію і перевели школярів на дистанційне навчання.

Американська метеослужба випустила 50 попереджень про небезпеку торнадо у найближчі два дні.

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Автор: Олена Пилипчак

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