Магнітуда землетрусу склала 5,7 за шкалої Ріхтера.

14 лютого у Румунії стався сильний землетрус, який міг відчуватися й в Україні. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, магнітуда землетрусу склала 5,7 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрус відноситься до сильних.

"Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів. Можливі порушення стиків трубопроводів, тріщини в кам'яних загородженнях. Окремі випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок", - охарактеризували силу землетрусу фахівці.

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За їх даними, землетрус з такими енергетичними характеристиками не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України, але коливання можуть відчуватися населенням південних та західних областей України, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Сильні землетруси останнього часу

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він забрав життя десятків тисяч людей й спровокував катастрофічні руйнування інфраструктури Туреччини.

Два дні тому потужний землетрус сколихнув Румунію. Поштовхи відчувалися й у сусідніх країнах.

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