На Закарпатті через погіршення погодних умов підтоплено автошляхи та домогосподарства.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, підтоплення сталися у Тячівському та Берегівському районах, де через підвищення рівня води водойми вийшли з берегів.
Зазначається, що у селі Лази Тячівського району сталося підтоплення автодороги сполученням "Лази - Тячів", а також підтоплено близько 40 домогосподарств.
Крім того, вночі групи реагування патрульної поліції Виноградова виявили підтоплення автошляху "Великі Ком’яти - Шаланки", де з берегів вийшла річка Боржава.
У поліції зазначають, що для контролю ситуації на автодорогах посилено патрулювання поліцейських та обмежено рух автотранспорту.
Правоохоронці закликають тимчасово утриматися від поїздок вищевказаними ділянками доріг.
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За даними ДСНС України у Закарпатській області, вночі зійшли два селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 в с. Нижній Бистрий Хустського району та автошлях національного значення Н09 у Рахові.
"В обох випадках над розчисткою дорожнього полотна від земляних мас та каміння працювала техніка фірми, що обслуговує ці відрізки автошляхів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі рух транспорту відновлено.
Нагадаємо, на сьогодні в Карпатах оголосили штормове попередження. Вдень у горах очікується значний дощ та пориви вітру 25-28 м/с. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.