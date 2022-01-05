Для контролю ситуації на автодорогах посилено патрулювання поліцейських та обмежено рух автотранспорту.

На Закарпатті через погіршення погодних умов підтоплено автошляхи та домогосподарства.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, підтоплення сталися у Тячівському та Берегівському районах, де через підвищення рівня води водойми вийшли з берегів.

Зазначається, що у селі Лази Тячівського району сталося підтоплення автодороги сполученням "Лази - Тячів", а також підтоплено близько 40 домогосподарств.

Крім того, вночі групи реагування патрульної поліції Виноградова виявили підтоплення автошляху "Великі Ком’яти - Шаланки", де з берегів вийшла річка Боржава.

У поліції зазначають, що для контролю ситуації на автодорогах посилено патрулювання поліцейських та обмежено рух автотранспорту.

Правоохоронці закликають тимчасово утриматися від поїздок вищевказаними ділянками доріг.

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За даними ДСНС України у Закарпатській області, вночі зійшли два селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 в с. Нижній Бистрий Хустського району та автошлях національного значення Н09 у Рахові.

"В обох випадках над розчисткою дорожнього полотна від земляних мас та каміння працювала техніка фірми, що обслуговує ці відрізки автошляхів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі рух транспорту відновлено.

Нагадаємо, на сьогодні в Карпатах оголосили штормове попередження. Вдень у горах очікується значний дощ та пориви вітру 25-28 м/с. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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