На країну чекають сильні заморозки до -5°.

На вихідних в Україні почнуться сильні заморозки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Вночі 24 квітня заморозки очікуються у західних та північних областях, у південних і центральних областях - на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.

Вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

Похолодання в Україні

З п‘ятниці, 23 квітня, в Україну почне заходити похолодання, спочатку на захід та північ.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг", - резюмувала вона.

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Автор: Олена Пилипчак