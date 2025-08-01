Гігантський спалах завдовжки 830 км вразив три американські штати.

Блискавку завдовжки близько 830 км, яка пронеслася над трьома американськими штатами 2017 року, офіційно визнано найдовшою в історії спостережень. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (WMO), що входить до структури ООН.

Як пише NBC News, так званий "мегаспалах" пройшов 22 жовтня 2017 року - від східного Техасу до району Канзас-Сіті. Для порівняння: звичайна блискавка рідко перевищує довжину в 16 км. Новий рекорд перевершив попередній, встановлений 2020 року, приблизно на 60 км.

"Мегаспалахи" - це блискавки, які поширюються на величезні відстані від точки свого зародження. Як пояснив професор географічних наук Університету штату Аризона Рендалл Сервені, такі явища вдалося зафіксувати лише в останні 10 років завдяки новим технологіям. Подібні блискавки трапляються рідко і, зазвичай, у регіонах із потужними грозовими системами.

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За словами генсека WMO Селести Сауло, настільки масштабні блискавки можуть становити серйозну загрозу - особливо для авіації і в плані ризику лісових пожеж. Крім того, експерти наголошують на небезпеці гроз загалом: тільки в США від ударів блискавки щорічно гине близько 20 осіб і сотні отримують травми.

Спостереження за такими явищами важливе для підвищення безпеки та кращого розуміння природи грозових штормів.

Нагадаємо, раніше вважалося, що найдовша блискавка була 29 квітня 2020 року. Тоді удар блискавки був горизонтальним і нікому не загрожував. Довжина блискавки була 768 ± 8 км.

Третьою за довжиною блискавкою є подія, яка сталася в Бразилії 31 жовтня 2018 року. Тоді зафіксували блискавку довжиною 709 ± 8 км.

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