Спалах розтягнувся на три американські штати.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) зафіксувала в США найдовшу блискавку за всю історію спостережень.

Метеорологічне явище сталося 29 квітня 2020 року. Про це йдеться в заяві організації.

Удар блискавки був горизонтальним і нікому не загрожував. Довжина зафіксованого одиночного спалаху - 768 ± 8 км. Це еквівалентно відстані між Лондоном і німецьким містом Гамбург.

Новий рекорд став на 60 кілометрів більше, ніж попередній. Тоді відстань спалаху склала 709 ± 8 км в Південній Бразилії й була зафіксована 31 жовтня 2018 року.

Читайте такожНа Шрі-Ланці блискавка вбила двох людей: на острові вирує циклон (відео)Також метеорологи розповіли про ще один рекорд найбільшої тривалості одиночного спалаху блискавки. Вона склала 17,102 ± 0,002 секунди під час грози над Уругваєм і Північною Аргентиною 18 червня 2020 року.

Тривалість попереднього рекорду склала 16,73 секунди й була також зафіксована над Північною Аргентиною 4 березня 2019 року. Попередній спалах був на 0,37 секунди коротше нового рекорду.

"Це екстраординарні записи одиничних спалахів блискавки. Екстремальні явища в навколишньому середовищі - це живі вимірювання сили природи, а також науковий прогрес у здатності робити такі оцінки. Цілком ймовірно, що все ще існують ще більші екстремальні явища, і ми зможемо спостерігати їх у міру вдосконалення технології виявлення блискавок", — розповів професор Рендалл Червені, доповідач ВМО з погодних і кліматичних екстремальних явищ.

"Блискавка - це серйозна небезпека, яка щорічно забирає безліч життів. Отримані дані підкреслюють важливі проблеми громадської безпеки у зв'язку з блискавичною безпекою в наелектризованих хмарах, де спалахи можуть поширюватися на надзвичайно великі відстані", - зазначив також генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

Нагадаємо, в Індонезії чоловік вижив після прямого удару блискавки під дощем.

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