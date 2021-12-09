У єгипетській столиці та прилеглих містах закрили школи.

Піщана буря накрила єгипетську столицю Каїр. Через негоду закрили навіть порти.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Гігантська п'ятиметрова стіна з піску буквально поглинула Каїр. Буря супроводжувалася вітром швидкістю до 60 км на годину. Через негоду майже добу не було видно сонця.

У Каїрі та прилеглих містах закрили школи, а людям рекомендували по можливості залишатися вдома.

За даними видання The national news, влада Єгипту закрила п'ять портів в акваторії Червоного моря, щоб убезпечити як персонал, так і майно. Водночас всім судам наказали залишатися в доці.

"Морські умови нестабільні, висота хвиль становить від 2,5 до 4 метрів, а видимість - всього 2 кілометри", - йдеться в повідомленні.

Також піщана буря накрила провінції Гіза та Калубія. Наразі повідомлень про постраждалих або загиблих немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, піщані бурі не рідкісне явище в Єгипті. 22 Листопада негода накрила місто Фаюм. Очевидці масово знімали на відео наближення стихії. Як видно, хмари піску стіною підступили до житлових кварталів у місті Фаюм. Повідомляється, що видимість впала до нульової. Місто накрило червоне марево.

Автор: Анастасія Горбачова