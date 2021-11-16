Українські туристи оптимістично налаштовані щодо зимового сезону відпусток 2021/22.

Єгипет, як і рік тому, залишається найпопулярнішим напрямком серед українських туристів у зимовому сезоні 2021-2022.

Про це свідчать дані внутрішньої статистики, оприлюдненої одним з найбільши туроператорів України Join UP!.

На другому місці вже традиційно залишилася Туреччина. А ось далі відбулися певні зміни – минулорічний бронзовий призер ОАЕ перемістився на четверте місце, а ось відкриті цього року європейські напрямки – Греція (3 місце) та Іспанія (5 місце) – увірвалися до топ-5 найбільш затребуваних напрямків. Натомість Танзанія та Україна, які минулого року посідали 4 та 5 місце відповідно, цього року випали з п'ятірки лідерів.

Загалом, за даними Join UP!, станом на жовтень 2021 року вже 59 499 туристів забронювали тури на період із 1 жовтня 2021 року по 30 березня 2022 року. У минулому році таких було майже вдвічі менше – 32 498 осіб. Утім, показників допандемічного 2019 року досягти ще не вдалось – тоді тури на аналогічний період забронювали 79 819 українських мандрівників.

Читайте такожУ перші три квартали 2021 року до України в'їхали понад 3 мільйони іноземних туристівВодночас, як зазначають у прес-службі туроператора, цінова ситуація на туристичному ринку не є рівномірною. Ті країни, яким вдалося не закривати кордони, навіть виграли, адже мандрівники обирали саме їх. Як результат, попит зростав і, наприклад, у Єгипті мінімальна ціна за тур (на 7 ночей при розміщенні в двомісному номері) протягом останніх трьох років зростала: з 200 доларів у 2019/20 році до 220 доларів у 2020/21 і до 240 доларів у 2021/22. Водночас, в цьому сезоні стільки ж вартує аналогічний відпочинок у Греції. Утім, деякі напрямки зберігають ціни на одному рівні. Так, мінімальна вартість у зимовій Туреччині уже протягом двох років складає 180 доларів.

"Розвиток туристичних напрямків, як і до цього, залежить від протипандемічних обмежень. Ми бачимо, що попит існує й перебільшує наявні пропозиції, але про справжнє відновлення можна буде казати лише після повного відкриття всіх кордонів. Разом із тим, цієї зими мандрівники мають набагато більш широкий вибір: гірськолижні курорти від Туреччини до Грузії, Словаччини чи наших Карпат, пляжний відпочинок у Єгипті, ОАЕ чи на острові Занзібар, а ще довгоочікуваний міський відпочинок у Європі. Тож різдвяні канікули чи просто зимову відпустку тепер можна провести там, де забажається – все залежить від вашої фантазії", – пояснила керівник відділу розвитку напрямків Join UP! Катерина Артюх.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2021 року Євросоюз офіційно виключив Україну з "зеленого списку", рекомендувавши країнам ЄС тимчасово заборонити туристичні поїздки мандрівникам з нашої країни. Однак більшість країн Європи згодом оголосили, що не закриватимуться для мандрівників з України.

Автор: Марина Григоренко