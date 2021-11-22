У Єгипті сталася масштабна піщана буря, яка накрила місто Фаюм.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, через негоду було припинено навчання у школах.
Очевидці масово знімали на відео наближення стихії. Як видно, хмари піску стіною підступили до житлових кварталів у місті Фаюм. Повідомляється, що видимість впала до нульової. Місто вкрило червоне марево.
Водночас за даними видання, район Гізи та столиці країни Каїра накрили потужні зливи. Опади тривали лише півгодини, але в пустельному регіоні це спричинило потоп і транспортний колапс.
Нагадаємо, раніше у Бразилії після тривалої посухи піщана буря накрила штат Сан-Пауло та "поглинула" кілька міст. В регіоні накопичилася велика кількість пилу через тривалу відсутність дощу і лісових пожеж. В результаті хмара червоного пилу "поглинула" міста в штаті Сан-Паулу, спричинивши паніку та анархію.
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