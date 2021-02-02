Машини "пливуть" дорогами: Одесу затопило через сніг, який стрімко розтанув (відео)

Сніг зійшов, і вода затопила вулиці.

Ілюстрація: затоплена вулиця / Фото opentv.media

Негода в Одесі відступила, і почалося потепління. В результаті цього через сніг, який швидко розстанув, одеські дороги буквально перетворилися на річки.

Про це свідчать відео, які публікували 1 лютого користувачі соцмереж.

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На кадрах видно, що сніг зійшов і вода затопила вулиці. Очевидно, що дощова каналізація працює погано і автомобілі змушені їздити затопленими дорогами.

У той же час, на дорогах в результаті негоди утворилися ями.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області на своїй сторінці в Facebook.

"Протягом п'яти діб в Одеській області вирувала негода - значний снігопад, хуртовини, ожеледь і ожеледиця. На дорогах, які десятки років якісно не ремонтувалися, утворилися ями", - йдеться в повідомленні.

Після обстеження доріг та виявлення ям, буде складено дефектні акти та розпочато роботи з ліквідації ямковості на дорогах. Стверджується, що асфальтобетонні заводи вже почали свою підготовку.

Найбільше постраждала від негоди та постійного скупчення важковаговиків автомобільна дорога М-05 Київ - Одеса. На деяких ділянках дороги утворилися значні ями, адже капітальний ремонт траси не проводився більше 20 років. Ремонтні роботи планують розпочати вже цього року.

Негода в Одесі: