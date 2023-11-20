Для розчищення доріг державного та місцевого значення використано 185 одиниць спеціальної техніки та більше 2 тисяч тонн протиожеледних матеріалів.

На Харківщині триває ліквідація наслідків снігопаду, що спостерігається від вечора неділі. Місцями в області випало до 20 см опадів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і поділився відповідним відео.

За словами чиновника, для розчищення доріг державного та місцевого значення використано 185 одиниць спеціальної техніки та більше 2 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Усього розчищено більше 1800 км автодоріг.

"Наразі проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено, ускладнень руху немає. Триває повторна обробка небезпечних ділянок та розширення проїзної частини", - уточнив Синєгубов.

Тим часом завідувачка сектору метрологічних прогнозів регіонального гідрометцентру Євгенія Ляшенко розповіла Суспільному, що найбільше снігу на Харківщині випало у Слобожанському та в самому обласному центрі.

"Основні опади пройшли вночі, максимальна кількість опадів була у Слобожанському — 13 мм. По висоті це 10 см. У Харкові випало 9 мм, теж 10 см. Спостерігалися налипання мокрого снігу по області й по місту вранці. Місцями посилювався вітер до 15 м/с", — розповіла Ляшенко.

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"18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Також УНІАН повідомляв, що в Україну йде сильне похолодання. Опади, переважно у вигляді снігу, пройдуть місцями на заході України, а також на північному сході, місцями в центральній частині країни і в Запорізькій області.

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