У більшості регіонів очікується вітряна погода.

Завтра, 7 травня, на Україну налетить сильний вітер.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Так, у Київській області та у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с - 1 рівень небезпечності, жовтий.

Вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с - також 1 рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди на 7 травня від Наталки Діденко

В Україні завтра буде тепло, протягом дня очікується +15°...+20°, на півдні та сході до +22°. Почне свіжішати у західних областях, по крайньому заході - до +13°...+15°.

Завтра черговий атмосферний фронт зумовить дощі на заході, півночі України, у багатьох центральних областях (окрім Дніпра з районами) та на Одещині.

Східна частина та більшість півдня належатимуть сухій теплій погоді.

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Автор: Олена Пилипчак