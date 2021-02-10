Через негоду в п'яти областях України знеструмлено десятки населених пунктів

Бригади обленерго працюють над відновленням енергопостачання.

Через складні погодні умови спрацював автоматичний захист ЛЕП / фото УНІАН

Через ускладнення погодних умов знеструмлено 62 населених пункти в п'яти областях України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«Станом на 7:00 10 лютого через складні погодні умови (в ніч з 8 на 9 лютого пориви вітру, налипання мокрого снігу) в результаті спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 62 населених пункти в 5 областях, а саме: Херсонська - 21, Чернівецька - 20 Закарпатська - 9, Київська - 6 і Одеська - 6», - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Прогноз погоди в Україні 10 лютого: дані погоди УНІАН

У середу, 10 лютого, Україну все більше почне заливати дощами. Сніг очікується тільки в центрі, західних і північних областях. Температура вдень очікується в межах від -7° до + 12°.

У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -11°, вдень -4°.