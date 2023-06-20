"Велику воду" не зміг подолати і швидкісний трамвай.

Сьогодні українську столицю накрила рясна злива. На вулиці Борщагівській внаслідок потужної зливи утворилося "озеро" серед дороги.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вулицею не можуть проїхати авто, утворився величезний затор.

Крім того, "велику воду" не зміг подолати і швидкісний трамвай, який ходить із станції Старовокзальна (маршрути №1 та №3 у сторону Борщагівки).

"Київпастранс" водночас інформує, що рух трамваїв №1,3 затримується через складні погодні умови.

Патрульна поліція Києва наразі не повідомляє про організацію об’їзного маршруту у зв’язку з підтопленням.

Погода в Києві - прогнози

Як і прогнозував Український гідрометцентр. сьогодні вдень столицю накрив короткочасний дощ з грозою, спричинений впливом атмосферного фронту. Напередодні у Києві та Київській області було оголошено жовтий рівень небезпечності.

В КМВА попереджали, що пориви вітру в столиці під час негоди сягатимуть 5-10 м/с, тож можливі падіння дерев та обрив проводів.

Вже завтра, як свідчать дані Погода УНІАН, на киян чекає суха та дуже тепла погода. Вночі можливий дощ, а вдень буде сухо.

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