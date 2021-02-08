В Одесі на ліквідацію наслідків негоди вивели майже 2 тисячі комунальників

Вночі для недопущення обмерзання контактної мережі на кожному маршруті працювало по одному трамваю та тролейбусу.

Влада просить містян максимально обмежити переміщення містом \ фото УНІАН

В Одесі через ожеледицю на вуличні роботи вивели майже 2 тис. комунальників.

Читайте також Хуртовини та ожеледиця: в Україні випало 30 сантиметрів снігу, погода ускладнюватиметься (відео)Як повідомили журналістам у прес-службі мерії, вночі та вранці 8 лютого в місті значно погіршилися погодні умови.

Зокрема, крижаний вітер, дощ і мінусова температура спричинили ожеледицю, і з ночі техніка комунального підприємства «Міські дороги» почала посипання доріг піщано-соляною сумішшю.

«Станом на 8:00 вже зроблено чотири рейси по всім затвердженим маршрутам. О 05:00 почали працювати співробітники ЖКС, вони здійснюють посипання тротуарів для безпеки пішоходів. Всього для боротьби з негодою задіяно 96 одиниць техніки та 1 тисяча 890 працівників ЖКС, керуючих компаній та інших комунальних підприємств», - заявили в мерії.

Зазначається, що вночі задля недопущення обмерзання контактної мережі на кожному маршруті працювало по одному трамваю та тролейбусу.

Влада просить містян максимально обмежити переміщення містом, без крайньої потреби не виїжджати на власному автотранспорті, не залишати свої автомобілі вздовж доріг, оскільки це ускладнює роботу снігоприбиральної техніки. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендується максимально обмежити перебування на вулиці.

Також одеситів просять не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередачі, оскільки унаслідок негоди можливе падіння гілок і кабелів.

З огляду на погодні умови, медики нагадали містянам про необхідність дотримання заходів безпеки, щоби уникнути вуличного травматизму, переохолодження і обмороження.

Новини по темі