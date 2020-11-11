Новий рекорд: у Харкові зафіксовано найпізніші заморозки за всю історію спостережень

13:20, 11 листопада 2020
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Востаннє рекорд було встановлено у 1967 році.

У Харкові встановлено новий температурний рекорд / moldova24.net
У Харкові встановлено новий температурний рекорд / moldova24.net

Сьогодні, 11 листопада, у Харкові зафіксовано перший заморозок: мінімальна температура повітря склала -1,5°.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у Facebook.

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Заморозок є найпізнішим у історії метеоспостережень. Востаннє рекорд було встановлено у 1967 році, коли мінусову температуру було зафіксовано 10 листопада.

"Тривалість безморозного періоду, таким чином, у Харкові склала 201 день (з 24 квітня по 10 листопада)", - йдеться у повідомленні.

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Цього тижня в Україну прийдуть перші холоди. У п'ятницю, 13 листопада, температура вдень опуститься до 0°. У суботу в Івано-Франківську та Чернівецьку області прийдуть дощі.

Завтра, 12 листопада, похолодання продовжиться: у центральних регіонах температура вдень опуститься до +5°. Як і раніше - без опадів.

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: погодаХарківХарківщинарекордпрогноз погодитемпературний рекорд
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