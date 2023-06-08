Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликає людей носити маски і по можливості не виходити на вулиці.

Нью-Йорк у ці дні оповив апокаліптичний "помаранчевий дим", через який видимість різко впала, а якість повітря залишає бажати кращого. Причиною тому стали незвично сильні лісові пожежі в Канаді.

Як пише Bloomberg, важкий дим від сотень лісових пожеж у Канаді рушив на південь, оповивши більшу частину штату Нью-Йорк і сусідніх регіонів, аж до Мексики.

"Сьогодні не той день, коли потрібно готуватися до марафону або влаштовувати заходи для ваших дітей", - сказав мер Нью-Йорка Ерік Адамс, закликавши людей залишатися в приміщенні або надягати маски N95.

Прогнозується, що умови тимчасово покращаться сьогодні вранці, перш ніж знову погіршаться, сказав Адамс, описуючи якість повітря як найгіршу за останні десятиліття.

За даними IQAir, якість повітря в Нью-Йорку в даний час гірша, ніж у будь-якому великому місті світу.

Через погіршення видимості ненадовго зупиняв роботу аеропорт Ла-Гвардія, а деякі аеропорти регіону були закриті. Прогулянки на свіжому повітрі в міських школах були скасовані, а в деяких школах регіону дітей відправили додому в масках. Також було скасовано 40-ресторанну дегустацію їжі на відкритому повітрі, організовану заповідником Центрального парку; і бейсбольну гру між "Нью-Йорк Янкіз" та "Чикаго Вайт Сокс".

Адамс закликав жителів Нью-Йорка не виходити на вулиці, тримати вікна зачиненими й відключити налаштування кондиціонерів, які циркулюють повітря ззовні.

"Подібні апокаліптичні сцени в останні роки часто розігрувалися в Північній Америці, оскільки зміна клімату сприяла частішим і сильнішим пожежам", - пише Bloomberg.

Пожежі, що обрушилися на канадські провінції Альберта і Квебек, погіршили якість повітря, оскільки дим містить в собі небезпечні рівні дрібних твердих частинок PM2,5. За словами чиновників, це створило найгірші умови для повітря в штаті Нью-Йорк за більш ніж 20 років.

Тверді частинки PM2,5 і токсини в повітрі можуть викликати ускладнення у пацієнтів із захворюваннями дихальної системи, такими як астма і хронічна обструктивна хвороба легень, а також серцево-судинні захворювання, і можуть бути більш серйозними для маленьких дітей і літніх людей.

Жителі Нью-Йорка заполонили соціальні мережі фотографіями і відео міста - знамениті будівлі й мости швидко "ховалися" під завісою густого смогу. Невдовзі після полудня Статуя свободи, яку зазвичай можна побачити ясним літнім днем у червні, виглядала як темна пляма на горизонті, якщо дивитися з берегової лінії річки Гудзон у нижньому Манхеттені.

"Жителі Нью-Йорка побачили і відчули щось, що ніколи раніше не впливало на нас у таких масштабах. Коли я гуляв вулицями, ми чітко знали, що відбувається щось, що є поза звичним", - сказав Ерік Адамс.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Говкул назвала погану якість повітря "надзвичайною кризою" і попередила, що це може тривати протягом наступних кількох днів, пише CNBC. "Якщо ви можете залишатися вдома, залишайтеся вдома. Це шкідливо для здоров'я людей", - заявила Говкул.

Концентрація PM2,5 у Нью-Йорку зараз у 15 разів перевищує щорічне нормативне значення якості повітря Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Можливо, ми вперше стикаємося з чимось подібним такого масштабу. Зміна клімату посилює ці умови. Ми повинні продовжувати скорочувати викиди, покращувати якість повітря і підвищувати стійкість", - додав Адамс.

Лісові пожежі в Канаді - що відомо

Канада знаходиться на шляху до найгіршого сезону лісових пожеж. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна переживає "найгірший сезон лісових пожеж" в історії людства.

Як пише BBC, лісові пожежі характерні для цієї пори року в Канаді. Але їхні масштаби, що спостерігаються в цьому році, незвичайні, частково вони викликані більш сухою й теплою погодою. Якщо пожежі продовжуватимуть поширюватися з такою швидкістю, 2023 рік стане роком найгірших пожеж у Канаді за всю історію з точки зору розміру вигорілої площі.

В даний час майже у всіх провінціях і територіях Канади горить понад 400 активних лісових пожеж. Минулого тижня федеральні чиновники заявили, що лісові пожежі спалили понад 2,7 мільйона гектарів землі.

Лісові пожежі - що відомо

Зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність глобальних лісових пожеж, а забруднення повітря димом від лісових пожеж також стає все більш серйозним.

Раніше на західному узбережжі історичні лісові пожежі в останні роки покрили димом більшу частину Північної Каліфорнії, а в 2020 році небо над Сан-Франциско забарвилося в помаранчевий колір. Попередні лісові пожежі в Альберті призвели до того, що стовпи диму досягли Нью-Йорка, але спричинили лише чудові заходи Сонця.

Минулого року дослідники зі Стенфорда виявили, що мільйони американців постійно піддаються впливу диму від лісових пожеж на рівнях, які рідко спостерігалися лише десять років тому.

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