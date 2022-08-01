Через пожежу евакуйовано вже 2 тис. осіб.

Пожежа під назвою "Маккінні" в окрузі Сіскію вже стала найбільшою пожежею в Каліфорнії цього року.

Територія, випалена внаслідок стихійного лиха, перевищила 51 тис. акрів (20640 гектарів), передає Reuters.

За останніми даними, наданими офіційними особами, станом на неділю пожежа була локалізована на 0%.

В результаті пожежі, яка швидко поширюється і виникла в п'ятницю в північній Каліфорнії біля кордону з Орегоном, евакуйовано 2000 жителів, знищені будинки і найважливіші об'єкти інфраструктури.

Оголошення про надзвичайну ситуацію, зроблене губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, допоможе жителям отримати доступ до федеральної допомоги і розблокувати ресурси штату.

Повідомлень про загиблих або поранених не надходило.

Більше двох десятиліть посухи та підвищення температур, посилені кліматичними змінами, зробили Каліфорнію як ніколи вразливою до лісових пожеж. Найбільші руйнування припадають на 2020 і 2021 роки.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня стало відомо, що у Каліфорнії палають пожежі. Ліси загорілися, ймовірно, через людську недбалість - у спеку на висушеній траві відпочивальники влаштовували барбекю і запускали феєрверки. Близько сотні людей, оточених вогнем, вдалося врятувати.

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