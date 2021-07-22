Прямо зараз над Азовським курортом - справжній шторм з градом і шкальним вітром.

Потужний торнадо налетів на курортну Кирилівку.

Відео інциденту опублікував РИА Мелітополь.

"Прямо зараз над Азовським курортом проходить справжній шторм з градом і шквальним вітром", - зазначили у виданні.

При цьому наголошується, що раніше відпочивальники також стали свідками невеликого торнадо, який з'явився над Азовським морем.

"Зовсім недавно на узбережжі Бірючого острова утворився ще один, набагато більш значний повітряний вихор. Чорний стовп, осяяний спалахами блискавок в грозових хмарах, виглядав дуже загрозливо", - йдеться в повідомленні.

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В Україні напередодні вирувала стихія. Через погіршення погоди в Україні станом на сьогоднішній ранок знеструмлено 99 населених пунктів у 8 областях, підтоплено 38 приватних житлових будинків та домогосподарств, евакуйовано 18 осіб. Також пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.

Зокрема, в Донецькій області в результаті падіння дерев 1 людина загинула і 7 осіб госпіталізовані. А на Луганщині загинув механізатор підприємства. На чоловіка впали елементи зірваного з будівлі даху.

В Одесі пройшла найсильніша за останні роки злива. В результаті стихії повалені десятки дерев, вулиці міста перетворилися на повноводні річки, почалися перебої з електрикою.

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Автор: Денис Прядко