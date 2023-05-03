Аварійних підтоплень наразі не фіксується.

В Україні триває друга хвиля водопілля, гідроелектростанції намагаються врегулювати рівень води для зменшення наслідків підтоплень. Про це повідомляє Укргідроенерго у Telegram.

"Гідроелектростанції на Дніпрі продовжують пропуск весняного водопілля за збалансованим графіком для врегулювання рівню води та зменшення наслідків підтоплень", - йдется у повідомленні.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

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Як і повідомлялось раніше, друга хвиля водопілля значно менша за першу. Аварійних підтоплень наразі не фіксується.

Водопілля в Україні - ситуація на сьогодні

На сьогодні т завтра, 4 травня, у багатьох областях України оголошено підвищений рівень небезпечності через водопілля.

За даними Укргідрометцентру, червоний рівень небезпечності оголошено в районі Кременчуцького водосховища у Черкаській області.

Помаранчевий рівень небезпеки оголошено у Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Також затоплення спостерігатимуться у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах - оголошено жовтий рівень небезпечності.

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