Синоптики показали, які регіони України найбільше замело (мапа)

Сьогодні вдень в північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів.

Погода 13 лютого - синоптики показали найбільш постраждалі області від снігопадів: мапа / фото УНІАН, Олександр Гіманов

Станом на 12 лютого найбільші снігові покриви спостерігаються у горах та західних областях країни.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр у Facebook.

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За інформацією фахівців, найбільше постраждали Карпати – там випало 87 см снігу. Крім того, найвищі показники також у Львівській (до 40 см снігу), Тернопільській (до 30 см), Волині (до 33 см).

У деяких району Житомирської області випало до 40 см снігу, Вінницькій – в межах 15 см.

У Києві снігові замети подекуди сягають максимальної висоти у 30 см. Добряче замело Чернігівську область – понад 40 см снігу.

facebook.com/ukrgmc.official

Погода в Україні

За інформацією ДСНС, станом на 7:00 ранку 13 лютого невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях.

Сьогодні вдень в північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура 8-13° морозу, в західних та південних областях місцями

2-7° морозу, в Карпатах 16-21° морозу.