Синоптики показали, які регіони України найбільше замело (мапа)
Сьогодні вдень в північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів.
Станом на 12 лютого найбільші снігові покриви спостерігаються у горах та західних областях країни.
Про це повідомляє Український Гідрометцентр у Facebook.
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За інформацією фахівців, найбільше постраждали Карпати – там випало 87 см снігу. Крім того, найвищі показники також у Львівській (до 40 см снігу), Тернопільській (до 30 см), Волині (до 33 см).
У деяких району Житомирської області випало до 40 см снігу, Вінницькій – в межах 15 см.
У Києві снігові замети подекуди сягають максимальної висоти у 30 см. Добряче замело Чернігівську область – понад 40 см снігу.
Погода в Україні
За інформацією ДСНС, станом на 7:00 ранку 13 лютого невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях.
Сьогодні вдень в північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура 8-13° морозу, в західних та південних областях місцями
2-7° морозу, в Карпатах 16-21° морозу.
- Вінниця-10°... -12°
- Дніпро-10°... -13°
- Донецьк-8°... -11°
- Житомир-10°... -12°
- Запоріжжя-9°... -11°
- Івано-Франківськ-6°... -7°
- Київ-11°... -13°
- Кропивницький-11°... -14°
- Луганськ-6°... -11°
- Луцьк-6°... -7°
- Львів-4°... -5°
- Миколаїв-8°... -10°
- Одеса-7°... -9°
- Полтава-12°... -14°
- Рівне-8°... -9°
- Сімферополь-6°... -10°
- Суми-13°... -16°
- Тернопіль-7°... -8°
- Харків-10°... -14°
- Херсон-7°... -10°
- Хмельницький-9°... -10°
- Черкаси-12°... -16°
- Чернігів-11°... -14°
- Чернівці-7°... -8°