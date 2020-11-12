Сильні тумани та холод: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
Вдень у п'ятницю очікується +3°...+8°.
На значній частині території України завтра, 13 листопада, без опадів, періодичні тумани з погіршенням видимості до 100-400 метрів, холодно.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Синоптик здивувала новим прогнозом: найближчим часом в Україні очікується мокрий сніг
Температура повітря найближчої ночі від -3° до +4°, на півдні до +6°, вдень у п'ятницю очікується +3°...+8°, на Закарпатті й у південній частині до +10°.
"Київська прогностична погодна діаграма на найближчий час каже, що в столиці листопад йде за графіком. Невелике добове коливання температури повітря, поступове похолодання до нічних "мінусів", антициклональна відсутність серйозних опадів, тумани", - написала вона.
У Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та свіженько, вночі 0°...+2°, вдень +4°...+6°.
У суботу та неділю, 14 та 15 листопада, на півночі з'являться невеликі опади у вигляді дощу і, можливо, мокрого снігу. На решті території України - без істотних опадів.
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру
До кінця поточного тижня по всій території України очікується денна температура 0°...+5°. При цьому нічна температура впаде до 0°...-5°.
У той же час Укргідрометцентр поки не очікує першого снігу в Україні.
"Не буде першого снігу цього тижня. Поле підвищеного тиску і без опадів. Подекуди тумани в ранкові години", - сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
Згідно з прогнозом, слабкий мороз до -1° можливий у східних областях і вдень. При цьому нічна температура до вихідних впаде в цьому регіоні до -7°...-8°.
У Києві нічні морози очікуються ближче до вихідних.
"По області - так. По Києву цього тижня вночі близько нуля, на вихідних і -1° може бути", - сказав Білик.
Як зазначив синоптик, заморозки в Україні спостерігалися і раніше протягом цієї осені.
- Вінниця+7°... +2°
- Дніпро+4°... -2°
- Донецьк+5°... -4°
- Житомир+7°... +2°
- Запоріжжя+4°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +1°
- Київ+5°... +2°
- Кропивницький+4°... +1°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк+6°... +4°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +1°
- Одеса+8°... +5°
- Полтава+3°... -1°
- Рівне+6°... +4°
- Сімферополь+10°... +1°
- Суми0°... -2°
- Тернопіль+6°... +3°
- Харків+3°... -3°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+5°... +2°
- Чернігів+4°... +2°
- Чернівці+7°... +1°