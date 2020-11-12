Сильні тумани та холод: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

Вдень у п'ятницю очікується +3°...+8°.

Завтра в Україні очікуються тумани / Фото ua.depositphotos.com

На значній частині території України завтра, 13 листопада, без опадів, періодичні тумани з погіршенням видимості до 100-400 метрів, холодно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура повітря найближчої ночі від -3° до +4°, на півдні до +6°, вдень у п'ятницю очікується +3°...+8°, на Закарпатті й у південній частині до +10°.

"Київська прогностична погодна діаграма на найближчий час каже, що в столиці листопад йде за графіком. Невелике добове коливання температури повітря, поступове похолодання до нічних "мінусів", антициклональна відсутність серйозних опадів, тумани", - написала вона.

У Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та свіженько, вночі 0°...+2°, вдень +4°...+6°.

У суботу та неділю, 14 та 15 листопада, на півночі з'являться невеликі опади у вигляді дощу і, можливо, мокрого снігу. На решті території України - без істотних опадів.

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру

До кінця поточного тижня по всій території України очікується денна температура 0°...+5°. При цьому нічна температура впаде до 0°...-5°.

У той же час Укргідрометцентр поки не очікує першого снігу в Україні.

"Не буде першого снігу цього тижня. Поле підвищеного тиску і без опадів. Подекуди тумани в ранкові години", - сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Згідно з прогнозом, слабкий мороз до -1° можливий у східних областях і вдень. При цьому нічна температура до вихідних впаде в цьому регіоні до -7°...-8°.

У Києві нічні морози очікуються ближче до вихідних.

"По області - так. По Києву цього тижня вночі близько нуля, на вихідних і -1° може бути", - сказав Білик.

Як зазначив синоптик, заморозки в Україні спостерігалися і раніше протягом цієї осені.