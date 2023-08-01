Опадів у столиці випало вдвічі більше за норму.

Цього року липень у Києві виявився одним з найвологіших вза весь час спостережень. Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Опадів на проспекті Науки, 37 випало 136 мм, або дві кліматичні норми", - повідомили синоптики.

За їх даними, за місяць у столиці було зафіксовано два рекорди добової кількості опадів. Загалом цьогорічний липень посів 11 позицію у рейтингу найвологіших.

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За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря у липні в Києві дорівнювала +21,5°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 12 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С, а найтепліше - 6 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +32,7°С.

Яким буде серпень 2023 - прогноз Укргідрометцентру

За даними синоптиків, серпень 2023 в Україні очікується теплішим, ніж зазвичай. Прогнозується, що середня за місяць температура буде на рівні 20-25° тепла, а в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.

Також Укргідрометцентр прогнозує, що кількість опадів у серпні 2023 буде 80-100% від норми: 31-73 мм по Україні та 90-112 мм - в Карпатах.

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