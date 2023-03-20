На лівому березі Києва сьогодні зранку фіксується високий рівень забрудненості повітря. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.
"Станом на 8:00 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі. Радіаційний фон у всьому місті - в нормі. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.
Так, на лівому березі на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 79 (високий рівень забрудненості).
Також високий рівень забрудненості фіксується за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26.
До нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.
Погода у Києві сьогодні
За даними Погода УНІАН, сьогодні у столиці очікується найпрохолодніший день тижня. Температура в Києві макимально підійматиметься до +10 градусів. Весь день очікується похмуро погода, проте можливі прояснення. Бех суттєвих опадів.