Сьогодні у столиці спостерігається високий рівень забрудненості повітря.

На лівому березі Києва сьогодні зранку фіксується високий рівень забрудненості повітря. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

"Станом на 8:00 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі. Радіаційний фон у всьому місті - в нормі. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

Так, на лівому березі на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 79 (високий рівень забрудненості).

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Також високий рівень забрудненості фіксується за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26.

До нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.

За даними Погода УНІАН, сьогодні у столиці очікується найпрохолодніший день тижня. Температура в Києві макимально підійматиметься до +10 градусів. Весь день очікується похмуро погода, проте можливі прояснення. Бех суттєвих опадів.

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