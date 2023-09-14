Експерт зауважує, що наразі в країні ще немає "бабиного літа".

Синоптик "Українського гідрометеорологічного центру" Наталія Птуха розповіла, що буде з погодою: скільки ще в Україні триватиме метеорологічне літо та що є ознакою настання метеорологічної осені.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи настала вже метеорологічна осінь. "Метеорологічна осінь ще не настала… У нас продовжується метеорологічне літо. Або кліматичне, як його ще називають. І завершенням метеорологічного літа вважається, коли середня добова температура складає протягом трьох днів, не менше ніж три дні, 15 градусів і менше", - пояснила Птуха.

Наразі ж середня добова температура для Київської області та багатьох інших регіонів становить від 17 до 20 градусів.

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"Трішки нижче, можливо, буде завтра. Адже в нас зараз через територію України розпочинає проходити холодний атмосферний фронт із заходу. Його вплив уже відчули західні області. Він просувається далі", - зазначила синоптик.

Так, додала вона, вже надвечір це відчує і центральна, і північна Україна. А завтра – лівобережжя, де цей атмосферний фронт загостриться, і може призвести до значних дощів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Цей фронт трішки зіб’є температуру, але не сильно. Адже після нього знову на територію України впливатиме поле підвищеного тиску. Погода без опадів і сонечко забезпечать в денні години температуру в межах 19-24 градусів. І середньодобова температура не буде нижча ніж 15 градусів", - розповіла Птуха.

Так, на запитання, скільки ще триватиме метеорологічне літо, не враховуючи цієї невеличкої перерви, експерт сказала: "За прогнозами, найближчі днів до 10-ти. Середина третьої декади. Тобто числа до 25-го, скажімо, наскільки ми можемо прогнозувати".

Птуха також наголосила, що наразі – не "бабине літо", як дехто помилково вважає. "Це не можна так називати. Це продовжується тепла погода, м’який перехід з літа в осінь", - пояснила вона.

Синоптик пояснила, що офіційно не існує такого визначення як "бабине літо" - це таке собі народне визначення. "І це, скажімо так, вважають, коли вже після перших заморозків, після першого арктичного вторгнення холоду знову настає період теплої погоди, коли антициклон, без опадів і сонячно. Переважно, це у нас десь на кінець вересня-жовтень припадає цей період", - сказала Птуха.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше на сьогодні, 14 вересня, у Києві та Київській області було оголошено І рівень небезпеки. За даними синоптиків, вранці та впродовж дня у Київській області очікувалися грози.

Зауважувалося, що незважаючи на опади, температура в Києві не знизиться: вдень повітря прогріється практично до +28°.

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