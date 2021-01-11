У Японії через снігопади загинули восьмеро людей (фото, відео)
На півночі країни випала подвійна норма опадів.
У Японії через снігопади загинули 8 людей.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, заметілі вирували у північній частині країни. Там випала подвійна норма опадів.
Повідомляють і про майже триста постраждалих під час падіння снігу та прибирання заметів.
Рятувальники розчищають траси й звільняють змучених водіїв. На дорогах застрягло понад тисяча автомобілів.
Замело й залізничні колії – потяги курсують із затримками. Вщухати стихія поки не збирається.
Жертви заметілей: у Японії через снігопади загинули 8 людей, майже 3 сотні постраждали
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