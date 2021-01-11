У Японії через снігопади загинули восьмеро людей (фото, відео)

16:04, 11 січня 2021
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На півночі країни випала подвійна норма опадів.

В Японії вирує негода / фото REUTERS
В Японії вирує негода / фото REUTERS

У Японії через снігопади загинули 8 людей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, заметілі вирували у північній частині країни. Там випала подвійна норма опадів.

Повідомляють і про майже триста постраждалих під час падіння снігу та прибирання заметів.

Рятувальники розчищають траси й звільняють змучених водіїв. На дорогах застрягло понад тисяча автомобілів.

Замело й залізничні колії – потяги курсують із затримками. Вщухати стихія поки не збирається.

Рятувальники звільняють змучених водіїв / фото REUTERS
Рятувальники звільняють змучених водіїв / фото REUTERS

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Автор: УНІАН

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Теги: Японіявідеофотонегода
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