У Японії через снігопади загинули восьмеро людей (фото, відео)

На півночі країни випала подвійна норма опадів.

В Японії вирує негода / фото REUTERS

У Японії через снігопади загинули 8 людей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, заметілі вирували у північній частині країни. Там випала подвійна норма опадів.

Повідомляють і про майже триста постраждалих під час падіння снігу та прибирання заметів.

Рятувальники розчищають траси й звільняють змучених водіїв. На дорогах застрягло понад тисяча автомобілів.

Замело й залізничні колії – потяги курсують із затримками. Вщухати стихія поки не збирається.

Рятувальники звільняють змучених водіїв / фото REUTERS

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